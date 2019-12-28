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Путин ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных
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РИА Новости

Путин ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных

17:11 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации договора с Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать договор между РФ и ОАЭ о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в городе Москве 26 июня 2019 года", - говорится в документе.
Документ подписан в Москве в июне 2019 года и, как ожидается, будет способствовать защите прав и законных интересов россиян.
В соответствии с договорами лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства.
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6 марта, 15:09
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Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Кроме того, договоры определяют условия передачи осужденных, устанавливают требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок исполнения запросов.
В соответствии с договорами, после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора.
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Владимир ПутинОАЭРоссияВ мире
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