Президент Черногории подписал спорный закон о церквях, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович подписал спорный закон о церквях, который возмутил Сербскую православную церковь и значительную часть граждан страны, сообщило национальное телевидение Черногории со ссылкой на источник.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане в связи с этим протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов ДФ.

"Президент Черногории Мило Джуканович подписал сегодня закон о религиозных объединениях", - говорится в сообщении.

Оппозиционный Демократический фронт в субботу сообщил, что продолжит с однопартийцами и единомышленниками оказывать давление на власти Черногории с целью отозвать спорный законопроект.

В городе Никшич сторонники оппозиции в пятницу вышли на массовый протест и вступили в потасовку с полицией. Задержаны несколько активистов.

Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.

Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.