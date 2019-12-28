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Религия и мировоззрение
2019-12-28T16:45+0300
https://ria.ru/20191228/1562976250.html
Президент Черногории подписал спорный закон о церквях, сообщили СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/152440/88/1524408862_0:241:2784:1807_1036x0_80_0_0_d9ca8b3028a17f59cda7c4c5df690474.jpg
РИА Новости

Президент Черногории подписал спорный закон о церквях, сообщили СМИ

16:45 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории Мило Джуканович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Черногории Мило Джуканович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович подписал спорный закон о церквях, который возмутил Сербскую православную церковь и значительную часть граждан страны, сообщило национальное телевидение Черногории со ссылкой на источник.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане в связи с этим протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов ДФ.
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"Президент Черногории Мило Джуканович подписал сегодня закон о религиозных объединениях", - говорится в сообщении.
Оппозиционный Демократический фронт в субботу сообщил, что продолжит с однопартийцами и единомышленниками оказывать давление на власти Черногории с целью отозвать спорный законопроект.
В городе Никшич сторонники оппозиции в пятницу вышли на массовый протест и вступили в потасовку с полицией. Задержаны несколько активистов.
Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.
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В РПЦЗ прокомментировали церковный раскол в Черногории
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Религия и мировоззрениеМило ДжукановичЧерногорияВ мире
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