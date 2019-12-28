Президент Черногории подписал спорный закон о церквях, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович подписал спорный закон о церквях, который возмутил Сербскую православную церковь и значительную часть граждан страны, сообщило национальное телевидение Черногории со ссылкой на источник.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане в связи с этим протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов ДФ.
"Президент Черногории Мило Джуканович подписал сегодня закон о религиозных объединениях", - говорится в сообщении.
Оппозиционный Демократический фронт в субботу сообщил, что продолжит с однопартийцами и единомышленниками оказывать давление на власти Черногории с целью отозвать спорный законопроект.
В городе Никшич сторонники оппозиции в пятницу вышли на массовый протест и вступили в потасовку с полицией. Задержаны несколько активистов.
Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы - проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.