В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо - 11, Латакия - 10, Идлиб - девять, Хама - восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 19, Латакия - три, Хама - два, Алеппо - один", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.