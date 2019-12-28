Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-28T14:44+0300
https://ria.ru/20191228/1562973437.html
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

14:44 28.12.2019
332
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 38 нарушений, Турция - 25, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо - 11, Латакия - 10, Идлиб - девять, Хама - восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - 19, Латакия - три, Хама - два, Алеппо - один", - говорится в сообщении.
Российские военные в Сирии
Вчера, 16:48Война в Сирии
Командующий российской группировки в Сирии назвал главный успех года
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
010000
Обсудить 0
Война в СирииТурцияСирияРоссия
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Президент России Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Сотрудник МЧС России
При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека
Ученые в лаборатории
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган учит американцев терпеть Путина. И с ним ничего нельзя сделать
Объявление о пропаже Аманды Берри возле ее дома
"Пришел через полвека": истории пропавших детей, найденных спустя годы
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Тактические учения сторожевого корабля Балтийского флота Ярослав Мудрый
Безопасность Персидского залива: США снова не поспевают за Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния