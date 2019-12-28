Президент Южной Осетии отговорил жителя Цхинвала от самоубийства

ЦХИНВАЛ, 28 дек — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов спас жителя Цхинвала, пытавшегося покончить с собой, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.
По данным МЧС, 42-летний житель Цхинвала намеревался совершить суицид в здании республиканского многопрофильного центра.
"К месту происшествия приехал глава государства Анатолий Бибилов, он в течение длительного времени разговаривал с мужчиной", — говорится в сообщении.
Президенту удалось предотвратить трагедию, добавили в МЧС.