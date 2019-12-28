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Президент Южной Осетии отговорил жителя Цхинвала от самоубийства
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РИА Новости

Президент Южной Осетии отговорил жителя Цхинвала от самоубийства

14:37 28.12.2019 (обновлено: 16:34 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 28 дек — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов спас жителя Цхинвала, пытавшегося покончить с собой, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.
По данным МЧС, 42-летний житель Цхинвала намеревался совершить суицид в здании республиканского многопрофильного центра.

"К месту происшествия приехал глава государства Анатолий Бибилов, он в течение длительного времени разговаривал с мужчиной", — говорится в сообщении.

Президенту удалось предотвратить трагедию, добавили в МЧС.
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Анатолий БибиловЦхинвалЮжная ОсетияВ мире
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