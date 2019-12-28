В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 128 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 1 372 человека (женщин – 412, детей – 700), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 756 человек (женщин – 227, детей – 386)", - говорится в сообщении.