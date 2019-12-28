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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-28T14:36+0300
https://ria.ru/20191228/1562973269.html
В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/153147/40/1531474047_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_50ec5132c0063fad80b7018779e6ace1.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

14:36 28.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Свыше двух тысяч беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 128 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 1 372 человека (женщин – 412, детей – 700), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 756 человек (женщин – 227, детей – 386)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток выведены три беженца.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
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