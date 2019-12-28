В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Свыше двух тысяч беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 128 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 1 372 человека (женщин – 412, детей – 700), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 756 человек (женщин – 227, детей – 386)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток выведены три беженца.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.