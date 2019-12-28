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В Пермском крае возбудили дело после пожара с четырьмя погибшими
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РИА Новости

В Пермском крае возбудили дело после пожара с четырьмя погибшими

14:30 28.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели троих детей и их матери во время пожара в Пермском крае, сообщает Следственный комитет в субботу.
По данным следствия, в субботу утром в деревне Сидорята Верещагинского района в деревянном доме женщина и трое ее малолетних детей 2015, 2017 и 2019 годов рождения погибли при пожаре.
"Следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия работает группа следователей и следователей-криминалистов, эксперт пожаротехник.
"При осмотре, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", - отмечается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
08:49
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Следственный комитет РФПермский крайПроисшествия
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