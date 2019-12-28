В Пермском крае возбудили дело после пожара с четырьмя погибшими

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели троих детей и их матери во время пожара в Пермском крае, сообщает Следственный комитет в субботу.
По данным следствия, в субботу утром в деревне Сидорята Верещагинского района в деревянном доме женщина и трое ее малолетних детей 2015, 2017 и 2019 годов рождения погибли при пожаре.
"Следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте происшествия работает группа следователей и следователей-криминалистов, эксперт пожаротехник.
"При осмотре, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", - отмечается в сообщении.