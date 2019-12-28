В ЛНР призвали жителей не допускать размещение техники ВСУ у домов

ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает жителей подконтрольных Киеву территорий не допускать размещения техники украинских силовиков в жилых районах и обращаться за помощью к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники в жилых массивах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, в том числе и в населенном пункте Счастье.
Он призвал жителей "принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ".
Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, инициативная группа из числа местных жителей Счастья отправила коллективное обращение главе Луганской областной гражданской администрации (ОГА) с требованиями принять меры по выводу личного состава и военной техники 46 бригады из населенного пункта. По словам Филипоненко, жители Счастья неоднократно обращались к командованию 46 бригады ВС Украины и оперативно-тактической группировки "Север" с жалобами на "противоправные действия военнослужащих", но военная техника из населенного пункта пока так и не была выведена.
9 декабря, 21:34Минские соглашения