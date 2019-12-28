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Военные сообщили о работе над лазерным комплексом для уничтожения БПЛА
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РИА Новости

Военные сообщили о работе над лазерным комплексом для уничтожения БПЛА

13:21 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В 2020 году в РФ завершится разработка лазерного комплекса для уничтожения беспилотников, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В части создания лазерного оружия отмечу, что в следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищённых надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По словам замглавы МО РФ, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей.
"Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолётов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса "земля – воздух" и "воздух – воздух" с оптическими головками самонаведения", - добавил Криворучко.
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Воздушно-космические силы РоссииАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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