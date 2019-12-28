МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Перспективная тяжелая огнеметная система "Тосочка" будет готова к серийному производству в 2020 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры "О1" перспективной тяжёлой огнемётной системе "Тосочка", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Литера "О1" присваивается изделиям, прошедшим повторные испытания после устранения замечаний.
Ранее сообщалось, что новая тяжелая огнеметная система "ТОС-2" (более известная как "Тосочка") будет более компактной, чем её используемые сейчас аналоги "Солнцепек" и "Буратино", и получит искусственный интеллект.
Как отметил Криворучко, "Тосочку" и защищенный автомобиль "Тайфун" 4х4 с боевым модулем, впервые покажут на параде Победы в Москве.
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