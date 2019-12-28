Додон рассказал о плюсах и минусах долгого нахождения у власти

КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе РФ, рассказал о плюсах и минусах долгого нахождения у власти.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Многолетнее пребывание у власти имеет свои преимущества. К примеру, решение стратегических задач для государства вряд ли удастся решить за время одного электорального цикла в несколько лет... Мы это видим на примере многих стран", - сказал Додон.
По его словам, у каждого государства своя история преемственности власти.
"Минус у долголетнего пребывания зачастую связан со слабой эффективностью функционирования институтов власти", - добавил Додон.