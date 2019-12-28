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2019-12-28T12:04+0300
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Додон рассказал о плюсах и минусах долгого нахождения у власти
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РИА Новости

Додон рассказал о плюсах и минусах долгого нахождения у власти

11:46 28.12.2019 (обновлено: 12:04 28.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон
КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе РФ, рассказал о плюсах и минусах долгого нахождения у власти.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Многолетнее пребывание у власти имеет свои преимущества. К примеру, решение стратегических задач для государства вряд ли удастся решить за время одного электорального цикла в несколько лет... Мы это видим на примере многих стран", - сказал Додон.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
11:13
Додон назвал отличительную черту характера Путина
По его словам, у каждого государства своя история преемственности власти.
"Минус у долголетнего пребывания зачастую связан со слабой эффективностью функционирования институтов власти", - добавил Додон.
Читайте полный текст интервью с Игорем Додоном>>
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияПолитика
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