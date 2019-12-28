Путин умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях, заявил Додон

КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности, заявил президент Молдавии Игорь Додон в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Он умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности", - сказал Додон в ответ на вопрос об особенностях характера президента РФ.
Додон уверен, что под руководством Путина Россия преодолела непростой период своего возрождения.