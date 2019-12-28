СМИ: суд в Одессе освободил 11 человек для обмена пленными на Донбассе

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву", - пишет издание, добавляя, что речь идет и о подозреваемом в организации взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, "а также ряд других лиц с подобными обвинениями".

"Всего из СИЗО вышли 11 человек", - пишет издание.

Сообщается, что их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье должен состояться обмен.

По данным издания "Таймер", обмену подлежат и фигуранты дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности, фигуранта "дела 2 мая" (о пожаре в доме профсоюзов) Сергея Долженкова.

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".