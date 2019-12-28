Додон берет пример с позитивного настроя Путина

КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает для себя примером позитивный настрой президента РФ Владимира Путина и его веру в будущее своей страны.
Додон заявил об этом в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Для меня является примером позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает. Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами", - сказал Додон.
По словам президента Молдавии, он видит в Путине пример "служения своему государству и своему народу".