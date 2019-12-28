Додон берет пример с позитивного настроя Путина

"Для меня является примером позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает. Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами", - сказал Додон.