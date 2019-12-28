Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T12:03+0300
https://ria.ru/20191228/1562969234.html
Додон берет пример с позитивного настроя Путина
https://cdn24.img.ria.ru/images/156293/68/1562936840_0:152:3022:1852_1036x0_80_0_0_6f637bbd08b99ce1f34920de9844c7ef.jpg
РИА Новости

Додон берет пример с позитивного настроя Путина

11:21 28.12.2019 (обновлено: 12:03 28.12.2019)
509
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает для себя примером позитивный настрой президента РФ Владимира Путина и его веру в будущее своей страны.
Додон заявил об этом в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Для меня является примером позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает. Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами", - сказал Додон.
По словам президента Молдавии, он видит в Путине пример "служения своему государству и своему народу".
Читайте полный текст интервью с Игорем Додоном>>
1910009
Обсудить 0
Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин и Игорь Додон
Путин умеет держать удар и смотреть вперед, заявил Додон
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Додон назвал отличительную черту характера Путина
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Путин умеет сохранять спокойствие в сложных ситуациях, заявил Додон
Президент РФ Владимир Путин
Путин уже стал частью мировой истории, заявил Додон
Статуя Фемиды
СМИ: суд в Одессе освободил 11 человек для обмена пленными на Донбассе
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку — 2"
Зона паспортного контроля
Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
Глава Еврокомиссии раскритиковала санкции против "Северного потока-2"
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Указатель на трассе 375 (шоссе НЛО), ведущей к Зоне 51 в Неваде, США
Национальный архив США рассказал, как военные разуверились в НЛО
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
В столице Сомали прогремел взрыв
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после ранения мирного жителя при обстреле в ДНР
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
Лента новостейМолния