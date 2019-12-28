Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных... боеприпасов – 33 единицы", - добавил представитель ведомства.
9 декабря, 21:34Минские соглашения