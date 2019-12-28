ГА ООН приняла резолюцию по мусульманским беженцам рохинджа в Мьянме

ООН, 28 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию о ситуации с соблюдением прав рохинджа в Мьянме , передает корреспондент РИА Новости.

Документ получил название "Положение в области прав человека мусульман народности рохинджа и других меньшинств в Мьянме". За резолюцию проголосовали 134 государства, против девять, воздержались 28.

Как говорится в документе, Генассамблея "выражает серьезную обеспокоенность по поводу продолжающих поступать сообщений о серьезных нарушениях и ущемлениях прав человека, а также нарушениях норм международного гуманитарного права в Мьянме в отношении мусульман народности рохинджа и других меньшинств в штатах Качин, Ракхайн и Шан".

Генассамблея также осуждает "все нарушения и ущемления прав человека в Мьянме".

Согласно тексту, Генассамблея призывает к немедленному прекращению боевых действий, нападений на гражданских лиц и нарушений международного гуманитарного права на севере страны.

В тексте сказано, что Генассамблея "призывает Мьянму и, в частности, ее силы безопасности и вооруженные силы немедленно прекратить все акты насилия и все нарушения международного права" в стране, а также обеспечить защиту прав человека всех лиц, включая мусульман рохинджа и лиц, принадлежащих к другим меньшинствам. Особо отмечается важность проведения международного независимого, справедливого и прозрачного расследования нарушений прав человека в стране.

ГА ООН вновь призывает правительство Мьянмы "закрыть лагеря для внутренне перемещенных лиц в штате Ракхайн в четкие сроки и без дальнейших задержек, обеспечив при этом возвращение и расселение внутренне перемещенных лиц". В документе звучит призыв к властям страны создать необходимые условия для безопасного, добровольного, достойного возвращения всех беженцев.

Правительство Мьянмы также призывают обеспечить проведение заслуживающих доверия, всеобъемлющих и прозрачных всеобщих выборов в 2020 году.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.