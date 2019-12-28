Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T01:40+0300
https://ria.ru/20191228/1562964966.html
ГА ООН приняла резолюцию по мусульманским беженцам рохинджа в Мьянме
https://cdn25.img.ria.ru/images/154773/49/1547734985_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_d6469e77bad26eb31de838d2b3fcb660.jpg
РИА Новости

ГА ООН приняла резолюцию по мусульманским беженцам рохинджа в Мьянме

01:40 28.12.2019
343
© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкБеженцы рохинджа
Беженцы рохинджа
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
Беженцы рохинджа
ООН, 28 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию о ситуации с соблюдением прав рохинджа в Мьянме, передает корреспондент РИА Новости.
Документ получил название "Положение в области прав человека мусульман народности рохинджа и других меньшинств в Мьянме". За резолюцию проголосовали 134 государства, против девять, воздержались 28.
Как говорится в документе, Генассамблея "выражает серьезную обеспокоенность по поводу продолжающих поступать сообщений о серьезных нарушениях и ущемлениях прав человека, а также нарушениях норм международного гуманитарного права в Мьянме в отношении мусульман народности рохинджа и других меньшинств в штатах Качин, Ракхайн и Шан".
Генассамблея также осуждает "все нарушения и ущемления прав человека в Мьянме".
Согласно тексту, Генассамблея призывает к немедленному прекращению боевых действий, нападений на гражданских лиц и нарушений международного гуманитарного права на севере страны.
Беженцы рохинджа в Бангладеш
3 сентября, 14:47
СМИ: беженцам рохинджа в Бангладеш запретили пользоваться мобильной связью
В тексте сказано, что Генассамблея "призывает Мьянму и, в частности, ее силы безопасности и вооруженные силы немедленно прекратить все акты насилия и все нарушения международного права" в стране, а также обеспечить защиту прав человека всех лиц, включая мусульман рохинджа и лиц, принадлежащих к другим меньшинствам. Особо отмечается важность проведения международного независимого, справедливого и прозрачного расследования нарушений прав человека в стране.
ГА ООН вновь призывает правительство Мьянмы "закрыть лагеря для внутренне перемещенных лиц в штате Ракхайн в четкие сроки и без дальнейших задержек, обеспечив при этом возвращение и расселение внутренне перемещенных лиц". В документе звучит призыв к властям страны создать необходимые условия для безопасного, добровольного, достойного возвращения всех беженцев.
Правительство Мьянмы также призывают обеспечить проведение заслуживающих доверия, всеобъемлющих и прозрачных всеобщих выборов в 2020 году.
Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш
25 августа, 10:09
Два года на чужбине: почему мусульмане-рохинджа боятся возвращения в Мьянму
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.
Международная независимая комиссия по поиску фактов в Мьянме в середине сентября опубликовала доклад, в котором говорилось, что власти страны должны предстать перед Международным судом ООН за массовые нарушения прав человека, геноцид и преступления против человечности.
600053
Обсудить 0
Генеральная Ассамблея ООНМьянмаВ мире
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Президент России Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Виталий Кличко
Кличко пообещал жителям Киева уменьшение счета за отопление
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Ученые в лаборатории
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
Аргентина
Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Сотрудник МЧС России
При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека
Последователи течения Талибана
WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган учит американцев терпеть Путина. И с ним ничего нельзя сделать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
17:55Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода
Лента новостейМолния