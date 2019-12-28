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Захарова заявила, что "Северный поток – 2" не касается США
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РИА Новости

Захарова заявила, что "Северный поток – 2" не касается США

00:30 28.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток – 2" - это европейское дело, которое не касается США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если бы "Северный поток – 2" каким-то образом затрагивал территорию, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы. Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами", - заявила она в интервью программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов " Северный поток – 2" и "Турецкий поток ". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", уже приостановила работу.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.
Минэнерго РФ ожидает, что газопровод "Северный поток – 2" будет запущен до конца 2020 года, заявил ранее журналистам глава российского энергетического ведомства Александр Новак.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 21:07
США объявили компаниям "Северного потока-2" срок по остановке работ
7161002
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Северный поток — 2Мария ЗахароваДональд ТрампСШАЭкономика
Популярные комментарии
Как-то неубедительно заявила. Просто пожаловалась на гопников. Где ответ сильного государства ? где политическая воля руководства ... в офшорах ?
28 декабря, 00:36
Юрий Б
310016
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