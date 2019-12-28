Захарова заявила, что "Северный поток – 2" не касается США

"Если бы "Северный поток – 2" каким-то образом затрагивал территорию, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы. Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами", - заявила она в интервью программе "Международное обозрение" на телеканале " Россия 24 ".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов " Северный поток – 2" и "Турецкий поток ". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", уже приостановила работу.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.