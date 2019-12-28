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2019-12-28T11:02+0300
https://ria.ru/20191228/1562964205.html
В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке
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РИА Новости

В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

00:18 28.12.2019 (обновлено: 11:02 28.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны России
Здание министерства обороны России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
По его словам, работа в этом направлении ведется через "конкретные СМИ".

"При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства", — сказал Цаликов.

Замминистра отметил, что информационная атака будет направлена на подрыв уверенности российского общества в боеготовности и боеспособности армии.
Сергей Железняк
26 декабря, 14:27
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"Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие", — считает он.

По словам Цаликова, заказчики этой кампании будут использовать против Минобороны "грязные методы информационной борьбы", на что военное ведомство собирается ответить "честной и открытой работой".
Российских журналистов замминистра призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой атаки. "В нынешнем состоянии российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем. Мы и не стремимся к этому. Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью", — заключил он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
26 ноября, 11:02
Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на Чечню
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РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Наверное очень много компромата насобирали на армейскую верхушку. Дворцы,яхты,украденные и вывезенные на запад миллиарды. Этим в России ни кого не удивишь.
28 декабря, 00:47
s sergej Kukrecklj
1131106191
На фоне этого запятнавшим себя руководителям надо подать рапорт об отставке,а не ждать.Сердюков наверное тоже был вброс информационный?
28 декабря, 02:03
Иван Потеряев
36200017
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