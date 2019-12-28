В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
По его словам, работа в этом направлении ведется через "конкретные СМИ".
"При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства", — сказал Цаликов.
Замминистра отметил, что информационная атака будет направлена на подрыв уверенности российского общества в боеготовности и боеспособности армии.
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"Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие", — считает он.
По словам Цаликова, заказчики этой кампании будут использовать против Минобороны "грязные методы информационной борьбы", на что военное ведомство собирается ответить "честной и открытой работой".
Российских журналистов замминистра призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой атаки. "В нынешнем состоянии российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем. Мы и не стремимся к этому. Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью", — заключил он.
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