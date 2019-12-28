В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке

"При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства", — сказал Цаликов.

"Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие", — считает он.

Российских журналистов замминистра призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой атаки. "В нынешнем состоянии российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем. Мы и не стремимся к этому. Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью", — заключил он.