Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года

В числе первых "Thank u, next" Арианы Гранде, "Cuz I Love You" певицы без комплексов Lizzo и "Lover" Тейлор Свифт.

А также "When We All Fall Asleep", "Where Do De Go?" 17-летней Билли Айлиш, "Norman F-Rockwell" Ланы Дель Рей и "Homecoming: The Live Album" Бейонсе.