Райан Рейнольдс объявил о выходе третьей части "Дедпула"

"Да, мы сейчас всей командой работаем над ним, — заявил Рейнольдс. — Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие".

До появления "Джокера" в 2019 году "Дедпул" и "Дедпул 2" были фильмами с самым большим сборами среди картин с рейтингом R в истории мирового проката. Каждый из них заработал более 780 миллионов тысяч долларов.