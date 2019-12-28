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Культура
2019-12-28T01:45+0300
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Райан Рейнольдс объявил о выходе третьей части "Дедпула"
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РИА Новости

Райан Рейнольдс объявил о выходе третьей части "Дедпула"

01:45 28.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Райан Рейнольдс подтвердил в телепередаче "В прямом эфире с Келли и Райаном", что студия Marvel работает над фильмом "Дедпул 3", сообщает Comic Book.
"Да, мы сейчас всей командой работаем над ним, — заявил Рейнольдс. — Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие".
До появления "Джокера" в 2019 году "Дедпул" и "Дедпул 2" были фильмами с самым большим сборами среди картин с рейтингом R в истории мирового проката. Каждый из них заработал более 780 миллионов тысяч долларов.
Ранее создатель персонажа Дедпул Роб Лифелд говорил Variety, что Disney найдет способ снять продолжение франшизы: "Я очень надеюсь, что у них это получится. Фанаты ждут следующую часть и хотят ее посмотреть".
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