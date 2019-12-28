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"Пришел через полвека": истории пропавших детей, найденных спустя годы
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РИА Новости

"Пришел через полвека": истории пропавших детей, найденных спустя годы

08:00 28.12.2019 (обновлено: 08:08 28.12.2019)
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© AP Photo / Tony DejakОбъявление о пропаже Аманды Берри возле ее дома
Объявление о пропаже Аманды Берри возле ее дома
© AP Photo / Tony Dejak
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Виктория Дубовская. Сотрудники ФБР раскрыли дело о похищении младенца, совершенном 55 лет назад: новорожденного Пола Фрончака украли из больницы в 1964-м. Все эти годы он жил под другим именем и не догадывался, что его разыскивает родная семья. Об этом и других удивительных возвращениях домой, когда, казалось, уже нет надежды, — в материале РИА Новости.

Нашли, но не того

Пол Фрончак родился в одной из чикагских больниц 25 апреля 1964-го. Его мать, 28-летняя Дора, успела взять сына на руки всего пару раз. По версии следствия, на следующий день после родов неизвестная женщина, переодетая в медсестру, забрала ребенка из кроватки и бесследно исчезла.
© AP Photo / LOЧестер и Дора Фрончак в больнице Майкла Риза в Чикаго через несколько дней после похищения сына
Честер и Дора Фрончак в больнице Майкла Риза в Чикаго, через несколько дней после похищения сына
© AP Photo / LO
Честер и Дора Фрончак в больнице Майкла Риза в Чикаго через несколько дней после похищения сына
Младенца искали по всей стране. В марте 1966-го в одном из торговых центров Нью-Джерси увидели подходящего под описание ребенка, брошенного в коляске. Дора и ее муж Честер опознали в нем сына по форме ушей.
Полиции ничего не оставалось, кроме как поверить Фрончакам на слово — экспертизу ДНК тогда еще делать не умели. Однако в 2014-м выяснилось, что Дора и Честер ошиблись: Пол, который знал, что в детстве его похищали, решил сам сдать тест ДНК. Поиски возобновились.
Как сообщают американские СМИ, настоящего Пола Фрончака помогла разыскать специалист-генеалог Чече Мур. Пол сейчас живет в другом штате и борется с онкологическим заболеванием. Встретиться с биологическими родителями он пока не решился.

Кливлендские пленницы

"Я Аманда Берри, меня похитили десять лет назад. Теперь я свободна", — в мае 2013-го расшифровка этого звонка, поступившего в службу спасения, облетела все мировые СМИ.
Шестнадцатилетняя жительница Кливленда Аманда Берри пропала 21 апреля 2003-го, за день до своего дня рождения. Последний раз ее видели вечером у "Бургер Кинга" — девушка там работала и покидала закусочную после очередной смены. Примерно в это же время она позвонила сестре и сообщила, что ее подвезут знакомые. Дома так и не появилась.
© AFP 2019 / FBIАманда Берри и Джорджина Джезус
Аманда Берри и Джорджина Джезус
© AFP 2019 / FBI
Аманда Берри и Джорджина Джезус
Полицейские с поисками не спешили, так как были уверены: это обычный подростковый побег. Через неделю незнакомый мужчина позвонил родителям Аманды с ее телефона и сообщил, что она в порядке и вернется через несколько дней. Больше вестей не было, однако после этого звонка к делу подключилось ФБР.
Отрабатывались десятки версий, но поиски зашли в тупик. Родители Аманды посетили самые рейтинговые телешоу страны в надежде, что кто-нибудь из зрителей узнает их дочь. Но и это не помогло.
В 2012-м дело внезапно сдвинулось с мертвой точки: 25-летний Роберт Уолдфорд, отсидевший за убийство, дал показания и обещал рассказать, где закопал тело Аманды. Впрочем, быстро выяснилось, что Уолфорд выдумал эту историю от начала до конца, чтобы сбежать во время следственного эксперимента. За что впоследствии получил дополнительные четыре года к сроку.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 ноября, 09:33
СК запустил проект по координации действий при поиске пропавших детей
Позвонив в службу спасения, Аманда рассказала, что все эти годы ее удерживали в подвале с двумя другими пленницами — Мишель Кнайт и Джорджиной Джезус. Похитителем оказался 52-летний водитель школьного автобуса Ариэль Кастро.
Стоит отметить, что девушек он держал в подвале обычного дома, неподалеку от места похищения. При этом к хозяину дважды наведывались полицейские, но, не обнаружив ничего подозрительного, уходили.
В августе 2013-го суд приговорил Кастро к тысяче лет тюрьмы без права досрочного освобождения. Однако маньяк отсидел меньше месяца: 4 сентября он покончил с собой.

Сел в другой поезд

© AP Photo / Chris CrerarСару Брайерли возле своего дома в Хобарте, Австралия
Сару Брайерли возле своего дома в Хобарте, Австралия
© AP Photo / Chris Crerar
Сару Брайерли возле своего дома в Хобарте, Австралия
История индийского мальчика Сару Брайерли стала известна всему миру после выхода фильма "Лев", основанного на его автобиографии.
Сару потерялся в 1986-м, когда ему было всего пять лет. В тот день мальчик попрошайничал вместе с братом на железнодорожной станции. К вечеру он так сильно устал, что уснул в вагоне поезда и не заметил, как состав тронулся.
Спустя 14 часов Сару оказался в Калькутте — третьем по величине мегаполисе Индии. Шансов вернуться домой не было: пятилетний ребенок не знал даже названия родного города, не говоря уже о конкретном адресе.
После трех недель скитаний по местным трущобам Сару попался на глаза полицейским, которые отправили его в приют. Мальчику повезло: его быстро усыновила супружеская пара из Австралии.
Следующие 25 лет Сару прожил вместе с приемными родителями на другом континенте. Однако, повзрослев, захотел найти свою настоящую семью. Сделать это, не зная данного при рождении имени и адреса, было практически нереально. Оставалось одно: изучать индийские железные дороги с помощью Google Maps и искать знакомые места.
© The Weinstein Company (2016)Кадр из фильма "Лев"
Кадр из фильма Лев
© The Weinstein Company (2016)
Кадр из фильма "Лев"
В 2012-м интернет-поиски неожиданно увенчались успехом. Сначала Сару узнал название города, а затем, добравшись до Индии, разыскал свою семью.

Увели цыгане

Похожая история произошла в октябре 1999-го в Белоруссии. Четырехлетняя Юля Моисеенко вечером ехала с папой в электричке. Отец задремал, а когда проснулся, ребенка рядом уже не было. Ее искали в поездах, на вокзалах и станциях — безуспешно.
Сама Юля не помнит, как пропала. Как выяснилось позже, спустя 20 дней девочка оказалась в одиночестве на железнодорожной станции в Рязани, примерно в тысяче километров от родной белорусской деревни.
© МВД Республики Беларусь Юлия с настоящими родителями
Юлия с настоящими родителями
© МВД Республики Беларусь
Юлия с настоящими родителями
На беспризорного ребенка обратили внимание сотрудники милиции. Девочка не смогла назвать ни адреса, ни фамилии, поэтому быстро найти ее семью не удалось. Кроме того, никто просто не догадался искать родителей в соседней стране.
В итоге Юля попала в детский дом, а уже через несколько месяцев ее устроили в новую семью. Возможно, она бы так никогда и не встретилась с биологическими папой и мамой, если бы не упорство ее молодого человека Ильи.
По ключевым словам "девочка Юля", "четыре года", "потерялся ребенок" он вышел на белорусские интернет-ресурсы и нашел газетную статью двадцатилетней давности. Организовать встречу с родителями помогли местные правоохранители.
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ФБРБелоруссияРоссияСШАВ мире
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