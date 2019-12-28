Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-28T15:45+0300
https://ria.ru/20191228/1562954383.html
Одежда, которая была модной в последнем десятилетии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/15/1562951597_157:0:2481:1307_1036x0_80_0_0_b323a19b9645f6893cf024184e785598.jpg
РИА Новости

Одежда, которая была модной в последнем десятилетии

15:45 28.12.2019
338
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Журналисты из издания Insider объединили главные тренды в одежде за последнее десятилетие в одном видео, которое после опубликовали на YouTube.
Так, по мнению обозревателей, в 2010 году было модно носить лонгсливы в морском стиле и сочетать их с джинсами скинни и сандалиями-гладиаторами, а в 2011 году — многие начали скупать шарфы с черепами и разноцветные брюки.
В следующем, 2012 году, модницы отдавали предпочтение меховым жилеткам и кожаным леггинсам.
Skater dress или "платье фигуристки" (приталенное короткое платье. — Прим.ред.) было популярно в 2013 году, как и солнцезащитные очки в разноцветной оправе, а вот в 2014 — в моду пришли комплекты, выполненные в единой цветовой гамме.
Блузки с открытыми плечами, джинсовые мини-юбки и ботинки челси (этот вид обуви до сих пор рекомендуют выбирать для базового гардероба стилисты) покорили ценителей моды в 2015 году.
© Depositphotos / racorn

Лонгслив в морском стиле — тренд 2010 года.

Женщина в полосатой кофте
1 из 4

Лонгслив в морском стиле — тренд 2010 года.

© Depositphotos / racorn
© Depositphotos / Iniraswork

Мода на кожаные леггинсы пришла в 2012 году, но и сейчас в них многие любят ходить.

Женщина в леггинсах
2 из 4

Мода на кожаные леггинсы пришла в 2012 году, но и сейчас в них многие любят ходить.

© Depositphotos / Iniraswork
© Depositphotos / AndrewLozovyi

В 2013 году говорили о минималистичных платьях в стиле "skater dress"

Женщины в красных платьях
3 из 4

В 2013 году говорили о минималистичных платьях в стиле "skater dress"

© Depositphotos / AndrewLozovyi
© Depositphotos / Wavebreakmedia

Блузки с открытыми плечами — хит 2015 года.

Женщина со смарт-часами
4 из 4

Блузки с открытыми плечами — хит 2015 года.

© Depositphotos / Wavebreakmedia
1 из 4

Лонгслив в морском стиле — тренд 2010 года.

© Depositphotos / racorn
2 из 4

Мода на кожаные леггинсы пришла в 2012 году, но и сейчас в них многие любят ходить.

© Depositphotos / Iniraswork
3 из 4

В 2013 году говорили о минималистичных платьях в стиле "skater dress"

© Depositphotos / AndrewLozovyi
4 из 4

Блузки с открытыми плечами — хит 2015 года.

© Depositphotos / Wavebreakmedia
Чокеры, вельветовые топы, спортивные штаны и объемные бомберы сочетали в 2016 году, а вот в 2017 на смену смелому спорт-шику пришел минимализм: строгие пиджаки прямого кроя, прямые брюки и простой верх. К ним добавляли поясные сумками, очки с яркими стеклами и белые ботильоны.
В прошлом году благодаря Ким Кардашьян чуть ли не все купили себе по паре велосипедок и оверсайз футболок, чтобы быть в тренде.
В уходящем году, по мнению Insider, модники отдавали предпочтение футболкам и юбкам с необычным принтом и супер-мини сумкам, в которых с трудом помещается смартфон.
Девушка в светлом платье
14 декабря, 08:00Новый год—2020
Стилисты и астрологи рассказали, в чем встречать Новый год
111003
КультураСтиль жизни
Рекомендуем
Певица Селена Гомес
Селена Гомес объявила дату выхода нового альбома
Автомобиль скорой помощи
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Новогодняя елка у торгового центра Метрополис в Москве
Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Сольный концерт к 5-летию группы MABND
Как отдыхает MBAND. Романтика, экстрим и релакс
Прилавок с мандаринами
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили на самолет
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении перенес операцию за рубежом
Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии оценила последствия Brexit для Евросоюза
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
В Крыму назвали приближение американского БПЛА к России наглостью
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"
Вид из окна российского самолета во время полета
Борт, готовящийся к посадке в Екатеринбурге, кружит в воздухе два часа
Вид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности
Экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын на пресс-конференции.
Бывший ярославский губернатор сравнил Путина и Ельцина
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
17:55Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода
Лента новостейМолния