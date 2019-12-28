Одежда, которая была модной в последнем десятилетии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Журналисты из издания Insider объединили главные тренды в одежде за последнее десятилетие в одном видео, которое после опубликовали на YouTube.
Так, по мнению обозревателей, в 2010 году было модно носить лонгсливы в морском стиле и сочетать их с джинсами скинни и сандалиями-гладиаторами, а в 2011 году — многие начали скупать шарфы с черепами и разноцветные брюки.
В следующем, 2012 году, модницы отдавали предпочтение меховым жилеткам и кожаным леггинсам.
Skater dress или "платье фигуристки" (приталенное короткое платье. — Прим.ред.) было популярно в 2013 году, как и солнцезащитные очки в разноцветной оправе, а вот в 2014 — в моду пришли комплекты, выполненные в единой цветовой гамме.
Блузки с открытыми плечами, джинсовые мини-юбки и ботинки челси (этот вид обуви до сих пор рекомендуют выбирать для базового гардероба стилисты) покорили ценителей моды в 2015 году.
© Depositphotos / Iniraswork
Мода на кожаные леггинсы пришла в 2012 году, но и сейчас в них многие любят ходить.
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Мода на кожаные леггинсы пришла в 2012 году, но и сейчас в них многие любят ходить.
© Depositphotos / AndrewLozovyi
В 2013 году говорили о минималистичных платьях в стиле "skater dress"
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В 2013 году говорили о минималистичных платьях в стиле "skater dress"
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Мода на кожаные леггинсы пришла в 2012 году, но и сейчас в них многие любят ходить.
3 из 4
В 2013 году говорили о минималистичных платьях в стиле "skater dress"
Чокеры, вельветовые топы, спортивные штаны и объемные бомберы сочетали в 2016 году, а вот в 2017 на смену смелому спорт-шику пришел минимализм: строгие пиджаки прямого кроя, прямые брюки и простой верх. К ним добавляли поясные сумками, очки с яркими стеклами и белые ботильоны.
В прошлом году благодаря Ким Кардашьян чуть ли не все купили себе по паре велосипедок и оверсайз футболок, чтобы быть в тренде.
В уходящем году, по мнению Insider, модники отдавали предпочтение футболкам и юбкам с необычным принтом и супер-мини сумкам, в которых с трудом помещается смартфон.