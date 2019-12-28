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Туризм
2019-12-28T03:18+0300
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Американка узнала, что ее тайный Санта — Билл Гейтс
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РИА Новости

Американка узнала, что ее тайный Санта — Билл Гейтс

03:18 28.12.2019
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© Depositphotos / prometeusСанта-Клаус
Санта-Клаус
© Depositphotos / prometeus
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Шелби из Детройта участвовала в онлайн-обмене подарками на специальном сервисе и узнала, что ее секретным Сантой был миллиардер Билл Гейтс, сообщает CNN.
Американка рассказала, что он подарил ей 36-килограммовую коробку с подарками.
Внутри были рукописная копия книги "Великий Гэтсби", разные сувениры на тему сериала "Твин Пикс", шляпа Гарри Поттера, шоколад, гамак и несколько подарков для кошки девушки.
Еще Гейтс сделал пожертвование в фонд Американской кардиологической ассоциации на имя матери Шелби, которая скончалась в начале года, за десять дней до свадьбы дочери.
Шелби была потрясена случившимся и записала видео с благодарностями для Билла Гейтса. Особенно ее тронуло пожертвование для ее матери.
Сообщается, что основатель Microsoft участвует в онлайн-обмене рождественскими подарками с 2013 года.
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