Американка узнала, что ее тайный Санта — Билл Гейтс

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Шелби из Детройта участвовала в онлайн-обмене подарками на специальном сервисе и узнала, что ее секретным Сантой был миллиардер Билл Гейтс, Шелби из Детройта участвовала в онлайн-обмене подарками на специальном сервисе и узнала, что ее секретным Сантой был миллиардер Билл Гейтс, сообщает CNN.

Американка рассказала, что он подарил ей 36-килограммовую коробку с подарками.

Внутри были рукописная копия книги "Великий Гэтсби", разные сувениры на тему сериала "Твин Пикс", шляпа Гарри Поттера, шоколад, гамак и несколько подарков для кошки девушки.

Еще Гейтс сделал пожертвование в фонд Американской кардиологической ассоциации на имя матери Шелби, которая скончалась в начале года, за десять дней до свадьбы дочери.

Шелби была потрясена случившимся и записала видео с благодарностями для Билла Гейтса. Особенно ее тронуло пожертвование для ее матери.