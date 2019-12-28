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РИА Наука
2019-12-28T08:06+0300
https://ria.ru/20191228/1562929793.html
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
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РИА Новости

Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года

08:00 28.12.2019 (обновлено: 08:06 28.12.2019)
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© Depositphotos / alexrathsУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Depositphotos / alexraths
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Лекарство от диабета помогает от лишнего веса, объявили на этой неделе ученые из Великобритании и США. Они собираются испытать препарат на добровольцах, страдающих ожирением. О побочных эффектах, которые могут обернуться значимыми открытиями в медицине, — в подборке РИА Новости.

Мышь с сюрпризом

В октябре американские ученые рассказали, что совершенно случайно создали мышь, способную противостоять ротавирусу. Как выяснилось, с инфекцией боролись обитатели кишечника — нитчатые сегментированные бактерии.
Все началось с того, что иммунологи из Университета штата Джорджия, изучавшие восприимчивость млекопитающих к ротавирусу, решили сэкономить и самостоятельно вырастить лабораторных мышей с иммунодефицитом, а не покупать их на стороне. Когда грызуны подросли, их всех заразили ротавирусной инфекцией — для того чтобы лучше понять механизмы распространения вируса в организме. Но, к великому удивлению ученых, ни одна мышь не заболела.
Тогда эксперимент повторили на грызунах, купленных в коммерческой компании, специализирующейся на выращивании лабораторных животных. Все приобретенные особи страдали иммунодефицитом и сразу после заражения продемонстрировали основные симптомы ротавирусной инфекции — рвоту и диарею. Не заболели только те, кому пересадили микробиоту университетских мышей.
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Дальнейшие исследования показали, что от вируса защищали особые нитчатые сегментированные бактерии, живущие в кишечнике. Попадая в организм, они, с одной стороны, меняли экспрессию его генов и ускоряли смену эпителиальных клеток, а с другой — блокировали активность самого ротавируса. К университетским мышам они могли попасть благодаря не очень стерильной обстановке в лаборатории.
В ближайшее время ученые намерены более детально изучить загадочные бактерии, защищающие от одной из самых неприятных вирусных инфекций.

Лечили сердце, вылечили рак

Британские и немецкие специалисты, исследовавшие побочные эффекты от приема уабаина — вещества, входящего в состав препаратов от сердечной недостаточности и мерцательной аритмии, — выяснили, что он способен уничтожать раковые клетки. Кроме того, это соединение очищает организм от стареющих клеток, в том числе тех, которые образуются после воздействия радио- и химиотерапии.
Ученые проверяли действие уабаина на нормальных и стареющих клетках мышей. Если с первыми ничего серьезного не происходило, то вторые препарат уничтожал полностью — даже когда речь шла о предраковых поражениях печени и лучевой терапии. В этом главное отличие уабаина от применяющихся сегодня препаратов с похожим действием — например, навитоклакса. Известно, что он убивает не только раковые клетки у больных лейкемией и лимфомой, но и тромбоциты и макрофаги в крови.
По словам авторов работы, лекарства с уабаином уже тестируют на людях в клинической практике. Если противораковое действие подтвердится, их очень быстро зарегистрируют для онкотерапии.
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Таблетка от лишнего веса

Международная группа ученых, разрабатывающая лекарства от диабета, обнаружила, что их действующее вещество — метформин — дает неожиданный побочный эффект. Пациенты, участвовавшие в экспериментах, теряли аппетит и постепенно худели.
Провели эксперимент на здоровых добровольцах. Участники исследования за три недели в среднем сократили вес на 3,5 процента. Одновременно в крови увеличивалось содержание фактора роста GDF15, который, как считается, способен связываться с рецепторами в центральной нервной системе и таким образом влиять на аппетит.
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Лабораторные мыши, сидевшие на высокожировой диете и принимавшие метформин, также значительно теряли в весе. Но, когда у них отключали ген GDF15 или блокировали его рецептор GFRAL, похудение прекращалось. При этом со своей основной задачей — снижением уровня сахара в крови — лекарство продолжало справляться.
Исследователи предполагают, что GDF15 играет роль в регуляции метаболизма кишечного эпителия или кишечной микробиоты. В перспективе препарат можно применять для обыкновенной коррекции веса и борьбы с ожирением.
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