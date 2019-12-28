Подарки на Новый год: что положить под елку

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Галина Нилова. Лучший подарок — книга, но какая именно? Проще выбирать из новинок — тогда точно не будет повторов. Какие есть варианты, что лучше подарить на Лучший подарок — книга, но какая именно? Проще выбирать из новинок — тогда точно не будет повторов. Какие есть варианты, что лучше подарить на Новый год — в материале РИА Новости.

Жене, свекрови, маме, теще

О долгожданном последнем сборнике рассказов Людмилы Улицкой "О теле души" говорит его редактор Дана Сергеева: "Это, пожалуй, самая личная книга автора. Каждую часть предваряет ее стихотворение, есть посвящения людям, ныне живущим и уже ушедшим. Улицкая пишет о невесомом, неосязаемом, но самом важном — о жизни и смерти, о любви (к человеку или делу), о том, насколько близким может стать чужой и непохожий на тебя человек и как далеки могут оказаться близкие люди".

"Песнь Ахилла" специалиста по античной истории Мадлен Миллер вышла в замечательном переводе Анастасии Завозовой, которая в том числе работала над знаменитым "Щеглом" Донны Тартт.

"Миллер написала роман, который в очень простой и доступной форме знакомит читателей с эпизодом Троянской войны, описывая отношения Ахилла и Патрокла. Это красивая и нежная история о любви", — говорит представитель издательства Евгения Кононенко.

Книгу уже прочитала Джоан Роулинг, ее отзыв на обложке: "Я в восторге".

"Что скрывают шедевры" историка и культуролога Келли Гровьер — анализ 57 артефактов, от фигурки из бивня мамонта до "Герники" Пикассо — дает нешаблонные ответы на вопрос о том, что делает их великими. В книге нет традиционных биографий, зато много внимания уделяется связи искусства с реальностью. Автор предлагает не просто знакомиться с художественными произведениями, а учиться у них.

"Готовим вместе Новый год" кулинарного блогера Ольги Аветисьянц наполнена ароматами ванили, корицы, кардамона, карамели и мандаринов. Рецепты выпечки и десертов дополняют красивые авторские фотографии и детальные комментарии.

Детям и родителям

"Однажды лунной ночью" Занны Дэвидсон — завораживающие картинки в технике поп-ап (объемная раскладушка). Внутри — стихотворение от лица девочки о приключениях, в которых ей помогает огромный, но не злобный дракон. Чтение этой истории может стать ежевечерним ритуалом для малышей.

Фанаты Beatles не останутся равнодушными к новой детской книге Пола Маккартни "Привет, Дедулет!" ("Hey Grandude!" от "Hey Jude!"). В семье музыканта настолько прижилось это прозвище, что внуки по-другому его и не называют. Дедулет — собирательный образ всех дедушек — и его четверо внуков путешествуют при помощи волшебного компаса, который помогает оказываться в разных местах.

В "Давай поговорим о космосе" Лены Набоковой, которая выступает одновременно и автором, и художником, строят корабль для межзвездных путешествий. А еще стартуют с Земли и оказываются на Луне, гуляют по планетам Солнечной системы, узнают, сколько галактик во Вселенной, конечна она или нет. Будет интересна младшим школьникам.

"Нереальный атлас" испанского писателя Криса Оливера — путеводитель по литературным местам — привлечет внимание детей постарше. Здесь можно почитать и о вилле "Курица", и об устройстве страны Оз, и о вселенной Гарри Поттера, и о "1984" Оруэлла. Полное собрание сказочных и параллельных миров с советами, как там выжить.

Тех, кто уже изучает интервалы и аккорды или только собирается это делать, заинтересует "Как слушать музыку" Ляли Кандауровой — увлекательный гид по классическим произведениям. На страницах есть QR-коды с аудиоиллюстрациями.

"Высокая гора, глубокий океан" с яркими рисунками тайваньского художника Паджи Цзоу рассказывает о гигантских динозаврах, самых глубоких норах, огромных бабочках и других чудесах природы.

Друзьям и приятелям

"Иллюстрированная история рока" музыканта и журналиста Сусаны Монтеагудо выполнена в виде инфографики про революцию, которую произвело это музыкальное направление. Материал подобран по десятилетиям начиная с 50-х, есть сведения об исполнителей, лейблах, песнях и альбомах, фестивалях, музыкальных журналах и телепередачах.

Преподаватель и популяризатор науки Карл Циммер в любопытном издании "Она смеется, как мать" исследует принципы наследственности. Автор приводит яркие примеры, анализирует имеющиеся домыслы и пробелы и делает предположения о том, как будет дальше развиваться эта область.

"Авангардисты" — рассказ о революции в искусстве от специалиста по русской культуре и истории XX века Шенга Схейна, автора мирового бестселлера "Сергей Дягилев. "Русские сезоны" навсегда".

"Авангард — это менталитет, образ жизни, выражавшийся не только в творчестве художников, но и в каждой фибре их души, в их убеждениях и поведении", — уверен славист. Эта книга — совсем не скучное сочетание научной монографии и исследования частной жизни художников.

Позитивным подарком могут стать "Двадцать семь неожиданных признаний", сборник, в котором 27 российских авторов, в том числе Татьяна Толстая, Маша Слоним и Андрей Бильжо, делятся приятными воспоминаниями.

Мужу, свекру, отцу, дедушке

"Опасные советские вещи" фольклористов и антропологов Анны Кирзюк и Александры Архиповой — одна из самых ожидаемых новинок начала зимы. Это анализ наиболее ярких мифов ушедшей эпохи: зараженные тифом джинсы, колорадские жуки-диверсанты, бритвенные лезвия и толченое стекло в жвачке и многое другое.

"Дневники Оруэлла" порадуют любителей мемуарной прозы. И тут вы точно не ошибетесь, потому что на русском языке они издаются впервые.

"Автор "1984" предстает с неожиданной стороны, — комментирует представитель издательства Диана Чанкселиани. — Выясняется, что он очень увлекался приусадебным хозяйством, любил курочек и отдыхал, наблюдая за ними".