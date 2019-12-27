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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-27T22:10+0300
https://ria.ru/20191227/1562963104.html
Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо

22:10 27.12.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные в, Сирии
Российские военные в, Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
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Генерал-майор рассказал, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииСергей ШойгуТурцияСирияРоссияВ мире
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