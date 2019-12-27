Дело о хищении 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина вернули прокурору

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 миллионов рублей из бюджета структуры "Роскосмоса" АО "НПО Лавочкина", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Шостак.
По его словам, такое решение суд принял по ходатайству гособвинителя после почти трех месяцев слушания дела.
"Государственный обвинитель вышел самостоятельно с возвратом дела прокурору, а фактически с возвратом дела на доследование", - сказал адвокат.
Защита, как утверждает Шостак, была против, указав, что допущенные следствием ошибки не должны нивелироваться, а должны рассматриваться судом и именно судом должна даваться всему соответствующая оценка.
Адвокат добавил, что вместе с тем суд оставил под стражей подсудимых - экс-гендиректора "НПО имени С. А. Лавочкина" Сергея Лемешевского и председателя коллегии адвокатов Игоря Третьякова.
По данным следствия, экс-гендиректор "НПО имени С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский, его подчиненная Екатерина Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Игорь Третьяков обвиняются в хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов рублей. Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, обвиняемые похищали деньги через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры и обязал Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей. Адвокаты обжаловали это решение.
27 ноября 2018, 15:10Случаи выявления хищений в структурах "Роскосмоса"