Дело о хищении 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина вернули прокурору

Бывший генеральный директор АО "Научно-производственное объединение" имени С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 миллионов рублей из бюджета структуры "Роскосмоса" Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 миллионов рублей из бюджета структуры "Роскосмоса" АО "НПО Лавочкина" , сообщил РИА Новости адвокат Сергей Шостак.

По его словам, такое решение суд принял по ходатайству гособвинителя после почти трех месяцев слушания дела.

"Государственный обвинитель вышел самостоятельно с возвратом дела прокурору, а фактически с возвратом дела на доследование", - сказал адвокат.

Защита, как утверждает Шостак, была против, указав, что допущенные следствием ошибки не должны нивелироваться, а должны рассматриваться судом и именно судом должна даваться всему соответствующая оценка.

Адвокат добавил, что вместе с тем суд оставил под стражей подсудимых - экс-гендиректора "НПО имени С. А. Лавочкина" Сергея Лемешевского и председателя коллегии адвокатов Игоря Третьякова.

По данным следствия, экс-гендиректор "НПО имени С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский , его подчиненная Екатерина Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Игорь Третьяков обвиняются в хищении у "Роскосмоса" 330 миллионов рублей. Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.