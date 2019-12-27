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Новости Подмосковья
2019-12-27T18:55+0300
https://ria.ru/20191227/1562958685.html
Госжилинспекция МО получила около 170 тысяч заявок за 2019 год
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РИА Новости

Госжилинспекция МО получила около 170 тысяч заявок за 2019 год

18:55 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРабочее место диспетчера
Рабочее место диспетчера
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С начала 2019 года жители Московской области направили в единую диспетчерскую службу около 170 тысяч обращений по вопросам работы управляющих компаний. Об этом рассказала глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина, сообщает телеканал "360".
В первую очередь жители Подмосковья жаловались на ненадлежащую уборку подъездов (10 852 заявки), отсутствие пружин и доводчиков на входных дверях (9253 заявки), а также на плохое освещение в подъездах и на входных группах (8047 заявок).
В 89% случаев управляющие организации решили все проблемы, не дожидаясь штрафов и предписаний, однако Госжилинспекции пришлось внимательно контролировать все эти процедуры.
"При решении 6% вопросов вмешательство Госжилинспекции все-таки понадобилось. Результатом совместной работы стало снижение количества просроченных заявок на 20%", – отметила Федина.
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По ее словам, единая диспетчерская служба стала инструментом, позволяющим улучшить работу коммунальных служб по приему и обработке заявок жителей многоквартирных домов. При этом благодаря ей горожане меньше времени тратят на ожидание реакции на обращения. Местные жители получают удобное обслуживание, своевременное решение вопросов и обратную связь, добавила глава Госжилинспекции.
Кроме того, единая диспетчерская служба помогает надзорным ведомствам наблюдать за жилым фондом в целом и оказывать жилищно-коммунальные услуги населению в частности.
Единая диспетчерская служба создана для контроля процесса обработки обращений от жителей в управляющие организации, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья. Также она нужна для автоматизации учета обращений населения и для проверки и оперативного исполнения заявок.
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