Госжилинспекция МО получила около 170 тысяч заявок за 2019 год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С начала 2019 года жители Московской области направили в единую диспетчерскую службу около 170 тысяч обращений по вопросам работы управляющих компаний. Об этом рассказала глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина, сообщает телеканал С начала 2019 года жители Московской области направили в единую диспетчерскую службу около 170 тысяч обращений по вопросам работы управляющих компаний. Об этом рассказала глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина, сообщает телеканал "360"

В первую очередь жители Подмосковья жаловались на ненадлежащую уборку подъездов (10 852 заявки), отсутствие пружин и доводчиков на входных дверях (9253 заявки), а также на плохое освещение в подъездах и на входных группах (8047 заявок).

В 89% случаев управляющие организации решили все проблемы, не дожидаясь штрафов и предписаний, однако Госжилинспекции пришлось внимательно контролировать все эти процедуры.

"При решении 6% вопросов вмешательство Госжилинспекции все-таки понадобилось. Результатом совместной работы стало снижение количества просроченных заявок на 20%", – отметила Федина.

По ее словам, единая диспетчерская служба стала инструментом, позволяющим улучшить работу коммунальных служб по приему и обработке заявок жителей многоквартирных домов. При этом благодаря ей горожане меньше времени тратят на ожидание реакции на обращения. Местные жители получают удобное обслуживание, своевременное решение вопросов и обратную связь, добавила глава Госжилинспекции.

Кроме того, единая диспетчерская служба помогает надзорным ведомствам наблюдать за жилым фондом в целом и оказывать жилищно-коммунальные услуги населению в частности.