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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2019-12-27T18:12+0300
https://ria.ru/20191227/1562956955.html
Никитин исполнил желание подростка, мечтающего о военной авиации
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РИА Новости

Никитин исполнил желание подростка, мечтающего о военной авиации

18:12 27.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исполнил новогоднее желание 17-летнего Кирилла Питерина, который мечтал посидеть в кабине военного самолета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона в четверг принял участие во всероссийской акции "Елка желаний". Желания ребят со всей России были написаны на карточках в виде шаров и развешаны на елках в Большом Кремлевском дворце в Москве. Никитин снял с елки три желания ребят из Нижегородской области. Злата Халдина мечтает побывать в Москве, Глафира Шапкина хочет встретить день рождения с аниматорами из мультфильма "Холодное сердце", а желание Кирилла Питерина - посидеть в кабине настоящего военного самолета.
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"Губернатор сразу же связался с Кириллом и директором нижегородского завода "Сокол" Владимиром Семёновым, чтобы участник проекта как можно скорее мог познакомиться с авиационной техникой. Мечта Кирилла осуществилась уже 27 декабря. На авиапредприятии Кирилл Питерин увидел модернизированный самолет МИГ-31. Летчик-испытатель Сергей Кара рассказал Кириллу об основах управления самолета, устройстве кабины, поделился личным опытом", - говорится в сообщении.
Подросток признался, что сюрприз от губернатора произвел на него большое впечатление. "Колоссальный эффект получился. Настоящий новогодний подарок", - сказал юноша.
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"У Кирилла - прекрасные желания. В свое время люди с такими же мечтами стояли у истоков авиации, изобретали и лично испытывали самолеты. Навсегда в историю вошли уроженцы нашего региона - летчики Валерий Чкалов и Петр Нестеров. Гордостью области является авиазавод "Сокол", где создают боевые машины, известные во всем мире. Надеюсь, что Кирилл продолжит развиваться в направлении техники и авиации. У нас в регионе есть все возможности, чтобы получить профильное образование и работать в этой важнейшей отрасли", - отметил Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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