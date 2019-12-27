Никитин исполнил желание подростка, мечтающего о военной авиации

"У Кирилла - прекрасные желания. В свое время люди с такими же мечтами стояли у истоков авиации, изобретали и лично испытывали самолеты. Навсегда в историю вошли уроженцы нашего региона - летчики Валерий Чкалов и Петр Нестеров. Гордостью области является авиазавод "Сокол", где создают боевые машины, известные во всем мире. Надеюсь, что Кирилл продолжит развиваться в направлении техники и авиации. У нас в регионе есть все возможности, чтобы получить профильное образование и работать в этой важнейшей отрасли", - отметил Никитин.