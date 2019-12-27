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Полиция Гонконга за пять дней задержала 336 участников протестов
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РИА Новости

Полиция Гонконга за пять дней задержала 336 участников протестов

18:08 27.12.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuАнтиправительственная акция протеста накануне Рождества в Гонконге, Китай
Антиправительственная акция протеста накануне Рождества в Гонконге, Китай
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Полиция Гонконга на этой неделе задержала 336 участников протестов и уличных беспорядков, которые проходили во многих районах города в период рождественских праздников, сообщает местная полиция.
По данным полиции, задержаны протестующие в возрасте от 12 до 54 лет, их подозревают в участии в незаконных собраниях, хранении оружия, создании помех для выполнения должностными лицами своих обязанностей, в нападениях с причинением телесных повреждений.
В столкновениях с протестующими и в операциях по разгону беспорядков пострадали 13 сотрудников полиции.
Всю неделю протестующие не уходили с улиц, устроив множественные погромы магазинов и ресторанов, поджоги. Участники демонстраций блокировали улицы, ломали светофоры, а также бросали в полицейские участки бутылки с зажигательной смесью.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выразила недовольство поведением протестующих, заявив, что местные жители и многочисленные туристы, приехавшие в город на праздники, остались разочарованы тем, что празднования были омрачены и отменены из-за поведения "группы эгоистичных и безрассудных протестующих".
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
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