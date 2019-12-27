Суд вынес приговор трем жителям Кемерово за убийство, грабеж и разбой

КЕМЕРОВО, 27 дек — РИА Новости. Трех жителей Кемерово приговорили к тюремному сроку от 21 года до пожизненного за кражи машин, вымогательство, разбой и убийство трех человек, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
В феврале 2015 года подсудимые напали на людей в припаркованном на обочине внедорожнике, выстрелив несколько раз в салон автомобиля. Они убили водителя, раненную женщину вывезли в багажнике в глухое место, где убили. Из автомобиля они похитили 20 тысяч рублей.
В мае 2015 года они совершили еще одно убийство – ради автомобиля. Тело владельца вывезли в Новосибирскую область и оставили в лесополосе.
Присяжные заседатели признали подсудимых виновными в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.
"Суд назначил наказание: одному подсудимому – пожизненное лишение свободы, двум подсудимым - в виде лишения свободы сроком 21 и 24 года в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы каждому", – говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.