Суд вынес приговор трем жителям Кемерово за убийство, грабеж и разбой

В феврале 2015 года подсудимые напали на людей в припаркованном на обочине внедорожнике, выстрелив несколько раз в салон автомобиля. Они убили водителя, раненную женщину вывезли в багажнике в глухое место, где убили. Из автомобиля они похитили 20 тысяч рублей.