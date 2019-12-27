Премьера спектакля "Парикмахерша" прошла во МХАТ имени М. Горького

МОСКВА, 27 дек - Пресс-служба МХАТ имени М.Горького. На Большой сцене МХАТ имени М. Горького 27 ноября состоялась премьера спектакля "Парикмахерша". Ироничная история о том, что происходит в жизни женщины, верящей в любовь, — хороший повод для лириков и романтиков посетить спектакль с участием прекрасной Инги Оболдиной. Грустная сказка для взрослых и криминальная драма – трагикомедия "Парикмахерша" объединила несочетаемое.

С трагикомедии "Парикмахерша" начинал свою карьеру драматурга Сергей Медведев. Как говорят, написать "Парикмахершу" журналиста подтолкнуло забавное письмо, пришедшее в редакцию. Для спектакля во МХАТ имени М. Горького в 2019 Сергей Медведев создал новый вариант пьесы и добавил некоего загадочного персонажа.

Режиссер Руслан Маликов также подошел к задаче творчески — и вот в спектакле, помимо живых персонажей, появляется подобие кукольного домика — в нем все мечты наивной девочки, живущей в главной героине. Надрывность идеалистической мечты главной героини передает кукольная, чуть замедленная пластика персонажей, картонные, фотографические декорации – на этом "картонном" фоне происходящего особенно остро читается искренность эмоций и переживаний, глубина чувств героини.

Зрители особенно отмечают эту игру декораций и жизни — сценография как интерактивная книжка, и ты не знаешь, каким будет следующий сюрприз. Кажется, будто это плоская картинка, а потом там разворачивается целая история. Зрителя будто бы помещают в книжку про героиню, и он следует вслед за ней. Героиня шла по тому пути, который ей подсказывал внутренний голос. Она идет по жизни без зла, веря и доверяясь, надеясь и мечтая. Такие люди и в других не видят зла.

Инга Оболдина, звезда театра и кино, в роли парикмахерши в мужском салоне сочетает черты наивных и трогательных, но не очень счастливых женщин. Если верить статистике, таких множество. Она ждет и верит своему зэку Женьке, придумав себе идеального мужчину, и отвергает реальных ухажеров – судью, пожарного, художника.

Инга Оболдина, исполнительница главной роли: "Текст кажется простым, но чем проще люди говорят, тем сложнее они чувствуют… С залом случился диалог, он был очень внимательный. В драматические моменты он затихал, и юмор считывал. Сцена оказалась не такой страшной – всё слышно, удаётся говорить без микрофона, и зритель слышит, даёт ответный ход. Здесь всё возможно!"

Для того, чтобы выпустить на сцене МХАТ "Парикмахершу", объединились драматург Сергей Медведев, режиссер Руслан Маликов, художник Полина Бахтина, актриса Инга Оболдина и артисты МХАТ имени М. Горького Михаил Сиворин, Сергей Кисличенко, Станислав Курач, Денис Зенухин, Анна Галинова, Наталья Моргунова, Никита Померанцев и другие.

Сейчас спектакль не менее актуален, чем в нулевых, когда пьеса только появилась, ведь наивные женщины все ждут и ждут своего принца, пусть даже без белого коня, и все так же не замечают рядом других, готовых любить и заботиться.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени М. Горького: "Эта история о жизнестойкости и жизнелюбии русской женщины – из числа вечных, понятных для зрителей в любое время и в любой стране. Для нас важно, что вера героини в Человека, вера в Мужчину меняет окружающих людей. Жизнь продолжается. А именно в этом, в продолжении жизни, – предназначение женщины и человека вообще".

28 декабря последний показ "Парикмахерши" в 2019-м году. Вы можете подарить себе это романтическое путешествие накануне Нового года.

Те же, кто не успеют достать билеты, смогут познакомиться с героиней Инги Оболдиной 17 и 31 января, либо 7 и 28 февраля. Запишите даты, и не берите с собой детей: возрастное ограничение 18+!