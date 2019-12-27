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Эксперты зафиксировали новую волну мошенничества в Instagram
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РИА Новости

Эксперты зафиксировали новую волну мошенничества в Instagram

16:43 27.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Эксперты компании Infosecurity a Softline зафиксировали новую волную мошеннических операций, связанных с кражей аккаунтов в Instagram, сообщает газета "Известия".
По словам гендиректора компании Игоря Сергиенко, злоумышленники похищают популярный аккаунт у его владельца, размещают объявления о якобы произошедшем в его семье несчастье и начинают срочный сбор денег на "лечение" родственника.

"Перед Новым годом бдительностью людей притупляется – на волне новогоднего настроение хочется делать добро и творить чудеса. И, конечно, сложно пройти мимо эмоционального сообщения на странице знакомого или популярного блогера", — отметил Сергиенко.

Аналитики рекомендуют связываться с владельцем аккаунта в других соцсетях и через мессенджеры, чтобы уточнить информацию и при необходимости перевести деньги.
Кроме того, эксперты советуют придумать сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию аккаунта.
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