Эксперты зафиксировали новую волну мошенничества в Instagram

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Эксперты компании Infosecurity a Softline зафиксировали новую волную мошеннических операций, связанных с кражей аккаунтов в Эксперты компании Infosecurity a Softline зафиксировали новую волную мошеннических операций, связанных с кражей аккаунтов в Instagram , сообщает газета " Известия ".

По словам гендиректора компании Игоря Сергиенко, злоумышленники похищают популярный аккаунт у его владельца, размещают объявления о якобы произошедшем в его семье несчастье и начинают срочный сбор денег на "лечение" родственника.

"Перед Новым годом бдительностью людей притупляется – на волне новогоднего настроение хочется делать добро и творить чудеса. И, конечно, сложно пройти мимо эмоционального сообщения на странице знакомого или популярного блогера", — отметил Сергиенко.

Аналитики рекомендуют связываться с владельцем аккаунта в других соцсетях и через мессенджеры, чтобы уточнить информацию и при необходимости перевести деньги.