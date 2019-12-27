Ряд муниципалитетов Верхневолжья получили новый автотранспорт

ТВЕРЬ, 27 дек – РИА Новости. Двадцать одно муниципальное образование Двадцать одно муниципальное образование Тверской области получило новые школьные автобусы, а также 17 машин скорой помощи и два передвижных лечебно-диагностических медицинских комплекса, сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того новый специализированный автотранспорт в рамках национального проекта "Экология" получил ряд филиалов лесопожарного центра Максатихи, Осташковского городского округа, Калининского района.

Главному управлению МЧС России по Тверской области и аварийно-спасательной службе региона переданы пять автомобилей – две пожарные автоцистерны, два оперативных автомобиля и автомобиль взрывотехники. Еще один аварийно-спасательный автомобиль поступит в ресурсный центр по добровольчеству в сфере безопасности, созданный в Тверской области в рамках национального проекта "Образование". Техника предназначена для проведения практических занятий по подготовке волонтеров – спасателей.

Ключи от нового автотранспорта вручил представителям муниципалитетов и организаций губернатор области Игорь Руденя.

"Новый транспорт поступил в наш регион благодаря реализации национальных проектов. Новая техника – это не только укрепление материально-технической базы. Вся она будет направлена на решение ключевых задач в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности граждан", - сказал на церемонии глава региона.