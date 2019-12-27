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Тверская область
2019-12-27T16:39+0300
https://ria.ru/20191227/1562951926.html
Ряд муниципалитетов Верхневолжья получили новый автотранспорт
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РИА Новости

Ряд муниципалитетов Верхневолжья получили новый автотранспорт

16:39 27.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиИгорь Руденя вручил представителям муниципалитетов и руководителям учреждений Тверской области ключи от нового автотранспорта
Игорь Руденя вручил представителям муниципалитетов и руководителям учреждений Тверской области ключи от нового автотранспорта
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 дек – РИА Новости. Двадцать одно муниципальное образование Тверской области получило новые школьные автобусы, а также 17 машин скорой помощи и два передвижных лечебно-диагностических медицинских комплекса, сообщает пресс-служба областного правительства.
Кроме того новый специализированный автотранспорт в рамках национального проекта "Экология" получил ряд филиалов лесопожарного центра Максатихи, Осташковского городского округа, Калининского района.
Главному управлению МЧС России по Тверской области и аварийно-спасательной службе региона переданы пять автомобилей – две пожарные автоцистерны, два оперативных автомобиля и автомобиль взрывотехники. Еще один аварийно-спасательный автомобиль поступит в ресурсный центр по добровольчеству в сфере безопасности, созданный в Тверской области в рамках национального проекта "Образование". Техника предназначена для проведения практических занятий по подготовке волонтеров – спасателей.
Ключи от нового автотранспорта вручил представителям муниципалитетов и организаций губернатор области Игорь Руденя.

"Новый транспорт поступил в наш регион благодаря реализации национальных проектов. Новая техника – это не только укрепление материально-технической базы. Вся она будет направлена на решение ключевых задач в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности граждан", - сказал на церемонии глава региона.

Как отмечает пресс-служба, школьные автобусы оснащены трансляционными громкоговорящими устройствами, кнопками "сигнал водителю", ремнями безопасности, проблесковыми маячками, системой ГЛОНАСС, позволяющей следить за движением автобусов в режиме онлайн, цифровыми тахографами, которые ведут учет времени пути и отдыха водителя. На приобретение автобусов из федерального бюджета были направлены 51,5 миллиона рублей. Автомобили скорой помощи оснащены современным диагностическим оборудованием и имеют высокую проходимость, что позволит обеспечить доступность медицинских услуг для жителей сел и деревень.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Вчера, 14:42Тверская область
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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