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Новое оружие России
2019-12-27T16:24+0300
https://ria.ru/20191227/1562950878.html
Вооруженные силы получат до 2027 года 12 дивизионов комплексов С-350
https://cdn24.img.ria.ru/images/155040/77/1550407742_0:78:3074:1807_1036x0_80_0_0_cc97e451651dc94e72f5870b2268a624.jpg
РИА Новости

Вооруженные силы получат до 2027 года 12 дивизионов комплексов С-350

16:24 27.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Витязь"
Зенитный ракетный комплекс Витязь
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Витязь". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Воздушно-космические силы России в 2021-2027 годы получат 12 дивизионов новейших зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-350, которые увеличат эффективность борьбы с крылатыми ракетами до 2,5 раз.
Об этом в пятницу на селекторном совещании в Минобороны доложил начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.
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"Завершается прием в состав учебного центра Академии ВКО первого зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков. Всего в период с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитно-ракетных полков", - заявил Ляпоров.
По его словам, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза.
ЗРС средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.
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Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.
Комплекс представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ.
В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. Новый комплекс предназначен для замены ЗРС С-300ПС с ракетами типа В55Р.
Впервые широкой публике комплекс представили на форуме "Армия-2019".
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Новое оружие РоссииЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"Военная академия воздушно-космической обороныРоссияБезопасностьВ мире
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