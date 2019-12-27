ВМФ за год пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения

"В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено 4 береговых ракетных комплекса и 4 летательных аппарата… В этом году спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса", - сообщил адмирал.