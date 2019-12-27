В "Администрация морских портов Украины" проводят обыски

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в помещениях госпредприятия "Администрация морских портов Украины" и по месту жительства должностных лиц, сообщила в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Детективы НАБУ вместе со Службой безопасности… проводят ряд обысков в помещениях госпредприятия "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным ведомства, обыски проводят в рамках уголовного дела о возможных злоупотреблениях чиновников администрации при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставлении противоправных преференций иностранной компании.