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В "Администрация морских портов Украины" проводят обыски
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РИА Новости

В "Администрация морских портов Украины" проводят обыски

16:03 27.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в помещениях госпредприятия "Администрация морских портов Украины" и по месту жительства должностных лиц, сообщила в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"Детективы НАБУ вместе со Службой безопасности… проводят ряд обысков в помещениях госпредприятия "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Украинский журналист Сергей Томиленко
20 декабря, 13:25
В Союзе журналистов Украины осудили обыски на телеканале "Думская TV"
По данным ведомства, обыски проводят в рамках уголовного дела о возможных злоупотреблениях чиновников администрации при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставлении противоправных преференций иностранной компании.
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Администрация морских портов УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВ мире
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