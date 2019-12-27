В "Администрация морских портов Украины" проводят обыски

В Союзе журналистов Украины осудили обыски на телеканале "Думская TV"

В Союзе журналистов Украины осудили обыски на телеканале "Думская TV"

По данным ведомства, обыски проводят в рамках уголовного дела о возможных злоупотреблениях чиновников администрации при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставлении противоправных преференций иностранной компании.