Шойгу поручил поздравить российских военных в Сирии с Новым годом

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил поздравить российских военнослужащих в Сирии с наступающим Новым годом , а также позаботиться об их семьях на родине.

На селекторном совещании в Минобороны в пятницу он отметил, что поставленные перед военными задачи в Сирии "выполнены достойно".

"Я прошу передать всему личному составу наши поздравления с наступающим Новым годом. Надеюсь, все наши обеспечивающие и снабжающие службы позаботились о том, чтобы Новый год прошел достойно, елки у вас на месте, подарки от всех нас тоже на месте", - сказал министр.

Он добавил, что необходимо позаботиться и о семьях военных. "И семьи наших ребят, которые служат там, вдалеке, в наших гарнизонах - конечно, надо сделать все, чтобы Новый год для детей, для семей, для жен прошел в нормальной, теплой, семейной обстановке", - заметил Шойгу.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков доложил, что все необходимые меры принимаются, подарки "уже раздают".