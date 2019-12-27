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2019-12-27T15:50+0300
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Шойгу поручил поздравить российских военных в Сирии с Новым годом
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РИА Новости

Шойгу поручил поздравить российских военных в Сирии с Новым годом

15:50 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил поздравить российских военнослужащих в Сирии с наступающим Новым годом, а также позаботиться об их семьях на родине.
На селекторном совещании в Минобороны в пятницу он отметил, что поставленные перед военными задачи в Сирии "выполнены достойно".
"Я прошу передать всему личному составу наши поздравления с наступающим Новым годом. Надеюсь, все наши обеспечивающие и снабжающие службы позаботились о том, чтобы Новый год прошел достойно, елки у вас на месте, подарки от всех нас тоже на месте", - сказал министр.
Он добавил, что необходимо позаботиться и о семьях военных. "И семьи наших ребят, которые служат там, вдалеке, в наших гарнизонах - конечно, надо сделать все, чтобы Новый год для детей, для семей, для жен прошел в нормальной, теплой, семейной обстановке", - заметил Шойгу.
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Замминистра обороны Дмитрий Булгаков доложил, что все необходимые меры принимаются, подарки "уже раздают".
Командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, докладывая об итогах деятельности Вооруженных сил России в Сирии за год, заявил о готовности к проведению новогодних праздничных мероприятий на российских объектах в республике.
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Новый год—2020Сергей ШойгуСирияОбщество
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