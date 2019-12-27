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Диетолог рассказала, как часто можно есть сладкое
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РИА Новости

Диетолог рассказала, как часто можно есть сладкое

15:40 27.12.2019 (обновлено: 21:07 27.12.2019)
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© Depositphotos / KzenonКапкейки
Капкейки
© Depositphotos / Kzenon
Капкейки. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какие кондитерские изделия стоит выбрать для новогоднего стола и как часто можно есть сладости. Об этом пишет радиостанция "Говорит Москва".
По словам специалиста, для праздничного стола нужно выбирать блюда с наименьшей энергетической ценностью и потреблять как можно меньше сахара.
"Есть варианты здоровых десертов, прежде всего фрукты, конечно же, какие-то десерты на основе фруктов с небольшим количеством сахара", — пояснила врач.
Она добавила, что кондитерские изделия — это праздничная еда и есть сладости стоит не чаще, чем раз в неделю.
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Антонина СтародубоваЗдоровьеМоскваОбщество
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