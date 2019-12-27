Диетолог рассказала, как часто можно есть сладкое

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какие кондитерские изделия стоит выбрать для новогоднего стола и как часто можно есть сладости. Об этом пишет радиостанция " Говорит Москва ".

По словам специалиста, для праздничного стола нужно выбирать блюда с наименьшей энергетической ценностью и потреблять как можно меньше сахара.

"Есть варианты здоровых десертов, прежде всего фрукты, конечно же, какие-то десерты на основе фруктов с небольшим количеством сахара", — пояснила врач.