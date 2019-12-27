В Москве 23 объекта получили сообщения о минировании за 26 декабря

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Двадцать три объекта массового пребывания людей, в том числе 11 школ и четыре районных суда в Двадцать три объекта массового пребывания людей, в том числе 11 школ и четыре районных суда в Москве , получили в четверг сообщения с угрозами "минирования"; всего было эвакуировано чуть более 4,3 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Угрозы неизвестных о "минировании" поступили в адрес 23 объектов, среди них 11 школ, Коптевский, Головинский, Останкинский и Лефортовский суды, Курский и Киевский вокзалы, ТЦ "Город", магазин "Лента" и два магазина "Пятерочка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, последний "заминированный" объект - магазин "Пятерочка" в Митино - был проверен в 15.46. Взрывное устройство не обнаружено. Всего при проверках в четверг в столице были эвакуированы 4330 человек, в основном из школ.