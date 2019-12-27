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В Москве 23 объекта получили сообщения о минировании за 26 декабря
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РИА Новости

В Москве 23 объекта получили сообщения о минировании за 26 декабря

15:29 27.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Двадцать три объекта массового пребывания людей, в том числе 11 школ и четыре районных суда в Москве, получили в четверг сообщения с угрозами "минирования"; всего было эвакуировано чуть более 4,3 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угрозы неизвестных о "минировании" поступили в адрес 23 объектов, среди них 11 школ, Коптевский, Головинский, Останкинский и Лефортовский суды, Курский и Киевский вокзалы, ТЦ "Город", магазин "Лента" и два магазина "Пятерочка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, последний "заминированный" объект - магазин "Пятерочка" в Митино - был проверен в 15.46. Взрывное устройство не обнаружено. Всего при проверках в четверг в столице были эвакуированы 4330 человек, в основном из школ.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже более трех недель. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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