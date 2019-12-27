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В ЛНР опасаются провокаций со стороны ВСУ в новогодние праздники
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РИА Новости

В ЛНР опасаются провокаций со стороны ВСУ в новогодние праздники

15:21 27.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается дестабилизации обстановки у линии соприкосновения в Донбассе в период Новогодних праздников, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"По информации, распространяемой украинскими СМИ, исполняющий обязанности начальника центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ отдал распоряжение начальникам 10-го арсенала и 169 учебного центра на выдачу вооружения и специальной техники командирам ряда воинских частей ВСУ, в том числе, выполняющим задачи в зоне проведения Операции объединенных сил. Перечень переданного имущества указывает на отсутствие у командования ВСУ и ООС планов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и стабилизации обстановки, в том числе в период новогодних и рождественских праздников", — заявил Филипоненко.
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По информации Народной милиции, которую ведомство получило из открытых источников, часть батальонов и бригад ВС Украины, находящихся в зоне военной операции в Донбассе, получат тепловизорные комплексы для стрелкового оружия Archer, снайперские винтовки UR-10 калибра 7,62 миллиметра, самозарядные карабины "Зброяр Z-10" калибра 7,62 миллиметра.
"В связи с этим мы не исключаем активизации снайперского огня со стороны противника, а также проведение провокационных обстрелов с целью обвинения подразделений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня", - дополнил Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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