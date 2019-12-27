В Ростове-на-Дону рассказали о пассажирах внепланово севшего самолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиров самолета Багдад – Минск, который внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону, перевели в международный сектор аэропорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости сообщили, что в 11.15 мск самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону "по технической причине". Источник также сообщал, что причиной внеплановой посадки стал отказ автопилота. Никто не пострадал.
"В настоящее время все 200 пассажиров размещены в международном секторе аэропорта", - сказал источник. Он добавил, что информации о том, отправила ли авиакомпания запасной борт за пассажирами, пока нет.