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В Ростове-на-Дону рассказали о пассажирах внепланово севшего самолета
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону рассказали о пассажирах внепланово севшего самолета

15:17 27.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗдание нового аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону
Здание нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиров самолета Багдад – Минск, который внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону, перевели в международный сектор аэропорта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости сообщили, что в 11.15 мск самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону "по технической причине". Источник также сообщал, что причиной внеплановой посадки стал отказ автопилота. Никто не пострадал.
"В настоящее время все 200 пассажиров размещены в международном секторе аэропорта", - сказал источник. Он добавил, что информации о том, отправила ли авиакомпания запасной борт за пассажирами, пока нет.
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Вчера, 11:58
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Ростов-на-ДонуПроисшествия
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