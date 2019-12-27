Новикомбанк получил первое в России заключение аудиторов с ЭП

Этот вид электронной подписи (ЭП) имеет более высокий уровень защиты, чем простая электронная подпись, так как подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра. Во всех случаях он приравнивается к бумажному документу с "живой" подписью.