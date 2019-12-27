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2019-12-27T15:43+0300
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Новикомбанк получил первое в России заключение аудиторов с ЭП
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РИА Новости

Новикомбанк получил первое в России заключение аудиторов с ЭП

15:13 27.12.2019 (обновлено: 15:43 27.12.2019)
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Аудиторско-консалтинговая компания ФБК Grant Thornton выпустила для Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, первое в российской практике аудиторское заключение, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, сообщает банк.
Этот вид электронной подписи (ЭП) имеет более высокий уровень защиты, чем простая электронная подпись, так как подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра. Во всех случаях он приравнивается к бумажному документу с "живой" подписью.
"Новикомбанк поддерживает развитие перспективных технологий, которые позволяют повысить эффективность привычных процедур. ЭП обеспечивает максимальную конфиденциальность данных и оперативность передачи информации в уполномоченные органы", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
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