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Пять полков РВСН перевооружили в 2019 году
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РИА Новости

Пять полков РВСН перевооружили в 2019 году

15:07 27.12.2019 (обновлено: 15:08 27.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи
Военнослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пять полков Ракетных войск стратегического назначения в 2019 году обновили свои вооружения и заступили на боевое дежурство, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.
"Наиболее значимыми и важными событиями уходящего года для РВСН стали участие в стратегическом командно-штабном учении стратегических наступательных сил "Гром-2019", перевооружение пяти ракетных полков с постановкой на боевое дежурство и наращиванием боевого состава группировки РВСН", - сказал Каракаев в пятницу на селекторном совещании.
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Он доложил, что мероприятия, предусмотренные планом деятельности войск на 2019 год, выполнены в полном объеме.

План поставок вооружения и военной техники в рамках Государственного оборонного заказа выполнен на 100%. Доля современных образцов составляет 76%.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев
Сергей Каракаев
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Вооруженные силы РФСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияРоссияБезопасность
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