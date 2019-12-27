Пять полков РВСН перевооружили в 2019 году

"Наиболее значимыми и важными событиями уходящего года для РВСН стали участие в стратегическом командно-штабном учении стратегических наступательных сил "Гром-2019", перевооружение пяти ракетных полков с постановкой на боевое дежурство и наращиванием боевого состава группировки РВСН", - сказал Каракаев в пятницу на селекторном совещании.