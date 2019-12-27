Пять полков РВСН перевооружили в 2019 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пять полков Ракетных войск стратегического назначения в 2019 году обновили свои вооружения и заступили на боевое дежурство, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.
"Наиболее значимыми и важными событиями уходящего года для РВСН стали участие в стратегическом командно-штабном учении стратегических наступательных сил "Гром-2019", перевооружение пяти ракетных полков с постановкой на боевое дежурство и наращиванием боевого состава группировки РВСН", - сказал Каракаев в пятницу на селекторном совещании.
Он доложил, что мероприятия, предусмотренные планом деятельности войск на 2019 год, выполнены в полном объеме.
План поставок вооружения и военной техники в рамках Государственного оборонного заказа выполнен на 100%. Доля современных образцов составляет 76%.
24 декабря, 15:18Ничья не устраивает: Путин рассказал о главных задачах армии