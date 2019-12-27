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Говорить о завершении банковского кризиса пока рано, считает Сбербанк
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РИА Новости

Говорить о завершении банковского кризиса пока рано, считает Сбербанк

15:27 27.12.2019 (обновлено: 15:30 27.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Несмотря на снижение числа отзывов лицензий и санаций с участием ЦБ на российском банковском рынке в текущем году, говорить о завершении кризиса в секторе еще рано, поскольку проблемы небольших кредитных организаций никуда не делись, говорится в сообщении Сбербанка.
"Говорить о завершении банковского кризиса еще рано: проблемы небольших банков никуда не делись, более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее", - считают аналитики Сбербанка.
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При этом они отмечают, что дефолтность банков оказалась минимальной за последние 5 лет, но выше уровня 2013 года. Так, в 2019 году у 6% банков были отозваны лицензии, либо они были санированы с участием ЦБ, в 2014–2018 годах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10%, что "порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом", подчеркивают эксперты.
Банк России начал активно избавлять сектор от недобросовестных банков с 2013 года. За шесть с половиной лет лицензий лишились почти половина банков страны – более 400, свыше 30 были санированы. Пик по количеству отозванных лицензий - 250 - пришелся на 2014-2016 годы. А 2017 год запомнился санациями крупнейших частных банков.
Всего в 2019 году рынок покинуло около 40 банков - почти вдвое меньше, чем в 2018 году.
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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