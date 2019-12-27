Говорить о завершении банковского кризиса пока рано, считает Сбербанк

"Говорить о завершении банковского кризиса еще рано: проблемы небольших банков никуда не делись, более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее", - считают аналитики Сбербанка.

При этом они отмечают, что дефолтность банков оказалась минимальной за последние 5 лет, но выше уровня 2013 года. Так, в 2019 году у 6% банков были отозваны лицензии, либо они были санированы с участием ЦБ, в 2014–2018 годах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10%, что "порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом", подчеркивают эксперты.