Глава Верхневолжья вручил полицейским ключи от новых автомобилей

ТВЕРЬ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции и межмуниципальных отделов полиции Тверской области ключи от 41 новой служебной машины, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ряд автомобилей поступили в регион в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Уверен, что благодаря новому транспорту ускорится время прибытия нарядов к месту происшествий, улучшится качество несения службы. Любое получение нового материально-технического обеспечения поднимает боевой дух личного состава", - сказал глава регионе на церемонии вручения ключей.

Пресс-служба отмечает, что оснащение автомобилями органов МВД в районах области позволит повысить эффективность работы участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию правонарушений на территории региона, обеспечить общественную безопасность жителей.