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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-27T14:42+0300
https://ria.ru/20191227/1562944693.html
Глава Верхневолжья вручил полицейским ключи от новых автомобилей
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РИА Новости

Глава Верхневолжья вручил полицейским ключи от новых автомобилей

14:42 27.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции и межмуниципальных отделов полиции Тверской области ключи от 41 новой служебной машины, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ряд автомобилей поступили в регион в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Уверен, что благодаря новому транспорту ускорится время прибытия нарядов к месту происшествий, улучшится качество несения службы. Любое получение нового материально-технического обеспечения поднимает боевой дух личного состава", - сказал глава регионе на церемонии вручения ключей.

Пресс-служба отмечает, что оснащение автомобилями органов МВД в районах области позволит повысить эффективность работы участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию правонарушений на территории региона, обеспечить общественную безопасность жителей.
Всего за три года подразделениям полиции Тверской области переданы 163 автомобиля.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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