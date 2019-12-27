В Тюмени после пожара в девятиэтажке к врачам обратились 11 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек обратились к врачам после пожара в многоквартирном доме в Одиннадцать человек обратились к врачам после пожара в многоквартирном доме в Тюмени , трое из них были доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Сегодня на месте дежурили две бригады скорой медицинской помощи. Всего было 11 человек, обратившихся за медицинской помощью. Двоих с подозрением на отравление продуктами горения доставили в Областную клиническую больницу №1. Состояние их оценивается как средней степени тяжести. Проводятся диагностические процедуры обоим. Еще одна пострадавшая была доставлена в Областную клиническую больницу №2 с подозрением на травму бедра. Ей выполнено лечение, и далее она отпущена на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

Остальные пострадавшие отказались от доставки в стационар. Им помощь оказали на месте, уточнили в пресс-службе.

По информации ГУМЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании на первом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома, по адресу: Тюмень, улица Олимпийская 12А поступило в пятницу в 11.30 (9.30 мск). Пожарные эвакуировали из дома 36 человек, из них семь детей.