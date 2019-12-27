В Тюмени после пожара в девятиэтажке к врачам обратились 11 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек обратились к врачам после пожара в многоквартирном доме в Тюмени, трое из них были доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
"Сегодня на месте дежурили две бригады скорой медицинской помощи. Всего было 11 человек, обратившихся за медицинской помощью. Двоих с подозрением на отравление продуктами горения доставили в Областную клиническую больницу №1. Состояние их оценивается как средней степени тяжести. Проводятся диагностические процедуры обоим. Еще одна пострадавшая была доставлена в Областную клиническую больницу №2 с подозрением на травму бедра. Ей выполнено лечение, и далее она отпущена на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.
Остальные пострадавшие отказались от доставки в стационар. Им помощь оказали на месте, уточнили в пресс-службе.
По информации ГУМЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании на первом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома, по адресу: Тюмень, улица Олимпийская 12А поступило в пятницу в 11.30 (9.30 мск). Пожарные эвакуировали из дома 36 человек, из них семь детей.
Всего на месте пожара работали 54 человека, 17 единиц техники от МЧС. Из-за сильного задымления было задействовано семь звеньев газодымозащитной службы. Возгорание было локализовано в 12.13 (10.13 мск). Пожар ликвидирован в 12.30 (10.30 мск). Причину возгорания и ущерб устанавливают компетентные органы, уточняет ГУМЧС.
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