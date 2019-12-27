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В Черногории трое депутатов остаются под стражей после ЧП в парламенте
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РИА Новости

В Черногории трое депутатов остаются под стражей после ЧП в парламенте

14:23 27.12.2019
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© Фото : Информативна служба Српске Православне ЦрквеАкция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
© Фото : Информативна служба Српске Православне Цркве
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Под стражей в Черногории остаются трое депутатов оппозиционного Демократического фронта (ДФ), задержанные в ходе рассмотрения закона о церквях в парламенте, сообщило национальное телевидение страны.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали против закона на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта.
"По нашей информации Милун Зогович обвиняется в нападении на служебное лицо при исполнении обязанностей, а депутаты Милан Кнежевич и Андрия Мандич - в препятствовании служебном лицу, в отношении спикера Ивана Брайовича", - передаёт телеканал со ссылкой на полицию.
Остальные оппозиционеры отпущены на свободу, нескольким из них грозят административные штрафы.
Церковь в Черногории
Вчера, 04:40Религия и мировоззрение
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Ранее руководство Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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