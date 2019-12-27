В Вифлееме ожидают визита Путина 23 января

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президента России Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Палестине 23 января, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

"Двадцать третьего января, в Вифлеем ", - сказал посол, отвечая на вопрос о сроках визита Путина в страну.

По его словам, в ходе поездки запланированы переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом

"Есть определенные пункты программы (Путина). Будет встреча с президентом Аббасом, они обсудят как двусторонние вопросы, так и многие другие. У нас по многим темам есть совпадение взглядов", - сказал палестинский дипломат.

По его словам, Палестина рассчитывает на более эффективную роль России в ближневосточном мирном процессе.Аббас ранее заявлял, что пригласил Путина в Вифлеем на Рождество.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил журналистам, что приглашение получено и будет рассмотрено.