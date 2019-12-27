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В Вифлееме ожидают визита Путина 23 января
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РИА Новости

В Вифлееме ожидают визита Путина 23 января

14:18 27.12.2019 (обновлено: 14:37 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Палестине 23 января, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Двадцать третьего января, в Вифлеем", - сказал посол, отвечая на вопрос о сроках визита Путина в страну.
По его словам, в ходе поездки запланированы переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Есть определенные пункты программы (Путина). Будет встреча с президентом Аббасом, они обсудят как двусторонние вопросы, так и многие другие. У нас по многим темам есть совпадение взглядов", - сказал палестинский дипломат.
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По его словам, Палестина рассчитывает на более эффективную роль России в ближневосточном мирном процессе.Аббас ранее заявлял, что пригласил Путина в Вифлеем на Рождество.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил журналистам, что приглашение получено и будет рассмотрено.
Путин ранее подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке. Визит состоится по случаю Дня памяти жертв Холокоста, а также по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы России во время Второй мировой войны.
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Ближний ВостокМахмуд АббасНофаль АбдельхафизПолитикаВифлеемВладимир ПутинРоссияПалестинаВ мире
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