В Вифлееме ожидают визита Путина 23 января

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Палестине 23 января, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Двадцать третьего января, в Вифлеем", - сказал посол, отвечая на вопрос о сроках визита Путина в страну.
По его словам, в ходе поездки запланированы переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Есть определенные пункты программы (Путина). Будет встреча с президентом Аббасом, они обсудят как двусторонние вопросы, так и многие другие. У нас по многим темам есть совпадение взглядов", - сказал палестинский дипломат.
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По его словам, Палестина рассчитывает на более эффективную роль России в ближневосточном мирном процессе.Аббас ранее заявлял, что пригласил Путина в Вифлеем на Рождество.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил журналистам, что приглашение получено и будет рассмотрено.
Путин ранее подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке. Визит состоится по случаю Дня памяти жертв Холокоста, а также по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы России во время Второй мировой войны.