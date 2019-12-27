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Глава Чувашии исполнил первую детскую мечту с "Елки желаний"
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РИА Новости

Глава Чувашии исполнил первую детскую мечту с "Елки желаний"

13:38 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев исполнил новогоднее желание юного спортсмена из Чебоксар и подарил ему боксерскую грушу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона в четверг принял участие во всероссийской акции "Ёлка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на ёлках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Игнатьев снял с елки три шара с новогодними мечтами ребят из Чувашии. Двое юных жителей республики мечтают побывать в Великом Устюге и Санкт-Петербурге, а Денис Николаев в качестве новогоднего подарка хотел получить боксерскую грушу.
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"Сразу после возвращения из Москвы утром 27 декабря Игнатьев исполнил мечту Дениса Николаева. Вместе с мамой подростка пригласили в Дом правительства, где руководитель региона поздравил его с наступающим Новым годом и вручил желанный подарок – боксерскую грушу, а в придачу к ней еще и боксерские перчатки", - говорится в сообщении.
В беседе с главой республики 14-летний Денис рассказал, что занимается смешанными единоборствами в секции при спортивной школе имени Соколова. Игнатьев пообещал следить за успехами молодого человека.
"Желаю тебе стать великим чемпионом, как наши прославленные спортсмены-боксеры Валериан Соколов, Валерий Лаптев. Главное – никогда не падать духом, тренироваться, стремиться к цели, и тогда победа будет за тобой", – напутствовал юного спортсмена глава Чувашии. Он также передал подарки для младшей дочери семьи Николаевых, которая увлекается музыкой и танцами.
В прошлом году Игнатьев исполнил желание маленького Трофима Егорова из Новочебоксарска — его семье подарили массажный стол, необходимый мальчику по состоянию здоровья.
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
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Елка желанийМихаил ИгнатьевЧувашияОбщество
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