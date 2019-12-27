Глава Чувашии исполнил первую детскую мечту с "Елки желаний"

"Желаю тебе стать великим чемпионом, как наши прославленные спортсмены-боксеры Валериан Соколов, Валерий Лаптев. Главное – никогда не падать духом, тренироваться, стремиться к цели, и тогда победа будет за тобой", – напутствовал юного спортсмена глава Чувашии. Он также передал подарки для младшей дочери семьи Николаевых, которая увлекается музыкой и танцами.