СК возбудил дело из-за издевательств над учеником в алтайской школе

БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Следователи на Алтае возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников школы в селе Поперечное, в которой подростки избивали 14-летнего мальчика, сообщает СК РФ по региону.
По версии следствия, с января по ноябрь 2019 года "группа подростков" систематически избивала и унижала 14-летнего школьника. Сотрудники школы знали об этом, но никаких мер не предпринимали, говорится в сообщении.
"Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Следствием будет дана принципиальная юридическая оценка бездействию должностных лиц школы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
По данным "Каменский известий", в издание обратилась мама избитого подростка Ирина Дворских и рассказала, что ее сын вернулся из дома с тошнотой и болью в голове. Мальчика госпитализировали, у него обнаружили смещение шейных позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы и венозную дисфункцию сетчатки глаза.
Выяснилось, что подростка систематически били и унижали, в частности, играли с ним в "Забей лося": школьника заставляли подставлять к лицу ладони, после чего наносили удары. Травившие показывали мальчику "тайные знаки", после чего уходили с ним в место, где их никто никто не видит, и избивали школьника, утверждает Дворских.